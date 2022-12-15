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Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы IRIS-T

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 17:40

В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетной системы IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из перечня вооружений на официальном сайте немецкого правительства.

Кроме того, Украина за последнюю неделю получила от немецкой стороны две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре кареты скорой помощи и 18 тяжеловозов 8х8 со сменными кузовами.

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Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Также для усиления противовоздушной обороны Украины Берлин уже передал 30 зенитных самоходных установок Gepard и, по неофициальным данным, может передать два зенитно-ракетных комплекса Skynex.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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