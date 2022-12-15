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ЗМІ розповіли, як Польща розблокувала пакет рішень, що включав 18 млрд євро для України

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 19:24

Польща зняла своє вето з великого фінансово-економічного пакету ЄС, який включає 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України, оскільки жодна з країн не підтримала її опозицію на засіданні лідерів блоку. 

Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, знайомих з дискусіями, пише "Європейська правда".

Окрім макрофіну для України, заблокований Польщею пакет також включав мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій та дві позиції щодо Угорщини

Варшава блокувала весь пакет через побоювання щодо мінімальної податкової ставки, яка є частиною дворівневої глобальної угоди, схваленої більш ніж 130 країнами минулого року. Частина домовленості включає перерозподіл прав корпорацій на оподаткування там, де вони отримують прибуток.

Питання Польщі полягало в тому, що дві "опори" податкової угоди мають здійснюватися паралельно. Польща прагнула розділити "пакет" файлів, прийнявши деякі з них - зокрема, вкрай необхідну допомогу Україні - та залишивши розгляд мінімального податку на інший день. Однак інші лідери ЄС не погодилися із цим, що змусило Польщу піти на поступки та зняти своє вето.

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу на саміті в четвер таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Офіційно про це рішення поки не повідомлялося.

Теми: ПольщаЄСгрошіекономіка
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