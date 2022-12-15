СМИ рассказали, как Польша разблокировала пакет решений, включавший 18 млрд евро для Украины

Польша сняла свое вето с большого финансово-экономического пакета ЕС, который включает 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, поскольку ни одна из стран не поддержала ее оппозицию на заседании лидеров блока.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с дискуссиями, пишет "Европейская правда".

Кроме макрофина для Украины, заблокированный Польшей пакет также включал минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций и две позиции по Венгрии

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Варшава блокировала весь пакет из-за опасений относительно минимальной налоговой ставки, которая является частью двухуровневого глобального соглашения, одобренного более чем 130 странами в прошлом году. Часть договоренности включает перераспределение прав корпораций на налогообложение там, где они получают прибыль.

Вопрос Польши заключался в том, что две "опоры" налогового соглашения должны осуществляться параллельно. Польша стремилась разделить "пакет" файлов, приняв некоторые из них - в частности, крайне необходимую помощь Украине - и оставив рассмотрение минимального налога на другой день. Однако другие лидеры ЕС не согласились с этим, что заставило Польшу пойти на уступки и снять свое вето.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза на саммите в четверг таки преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Официально об этом решении пока не сообщалось.