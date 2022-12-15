Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Банкова підтвердила розблокування 18 млрд євро макрофіну для України

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 19:41

Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського і заступник глави ОПУ Ігор Жовква підтвердив, що на саміті лідерів ЄС у четвер було розблоковане питання виплати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", - зазначив Жовква на своїй Facebook-сторінці. 

Він уточнив, що дискусія щодо санкцій ще триває.

Раніше про погодження виділення макрофінансової допомоги попри блокаду Польщі повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Офіційно про це наразі не повідомлялося.

"Також чекаємо на підтримку з боку ЄС формули миру президента України", - додав заступник глави ОПУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними видання Politico, Польща зняла своє вето з великого фінансово-економічного пакету ЄС, оскільки жодна з країн не підтримала її опозицію на засіданні лідерів блоку. 

Польща не виступала проти виділення допомоги Україні, але мала питання до іншого рішення із пакету, що розглядався лідерами ЄС. Воно стосувалось мінімальної ставки корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій.

Теми: Офіс президентагрошіЄСПольща
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти

У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу

Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

ЄС остаточно схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

оновлено від 10:52Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN

Усі новини...
Офіс президента
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП
НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто
Будинок Кирила Тимошенка. Реакція орендодавця на розслідування УП
Останні новини
19:27
Уся Сумщина вже з електроенергією, у Харкові частково почали заживлення
19:19
Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових
19:04
Через перебої з електроенергією дві третини бізнесів скорегували роботу – ЄБА
19:00
В уряді кажуть, що ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ
18:52
Третина споживачів Кіровоградщини вже зі світлом – ОВА
18:36
Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
18:31
фотоУ Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти
18:18
У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу
18:11
Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті
18:04
У Чорному морі досі лишається ракетоносій з "Калібрами" – ОК "Південь"
Усі новини...