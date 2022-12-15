Банкова підтвердила розблокування 18 млрд євро макрофіну для України

Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського і заступник глави ОПУ Ігор Жовква підтвердив, що на саміті лідерів ЄС у четвер було розблоковане питання виплати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", - зазначив Жовква на своїй Facebook-сторінці.

Він уточнив, що дискусія щодо санкцій ще триває.

Раніше про погодження виділення макрофінансової допомоги попри блокаду Польщі повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Офіційно про це наразі не повідомлялося.

"Також чекаємо на підтримку з боку ЄС формули миру президента України", - додав заступник глави ОПУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними видання Politico, Польща зняла своє вето з великого фінансово-економічного пакету ЄС, оскільки жодна з країн не підтримала її опозицію на засіданні лідерів блоку.

Польща не виступала проти виділення допомоги Україні, але мала питання до іншого рішення із пакету, що розглядався лідерами ЄС. Воно стосувалось мінімальної ставки корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій.