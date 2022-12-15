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Банковая подтвердила разблокирование 18 млрд евро макрофина для Украины

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 18:41

Дипломатический советник президента Владимира Зеленского и заместитель главы ОПУ Игорь Жовква подтвердил, что на саммите лидеров ЕС в четверг был разблокирован вопрос выплаты Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение по макрофину, по нашей информации, уже окончательно разблокировано и будет положительным для Украины", - отметил Жовква на своей Facebook-странице. 

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Он уточнил, что дискуссия по санкциям еще продолжается.

Ранее о согласовании выделения макрофинансовой помощи несмотря на блокаду Польши сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Официально об этом пока не сообщалось.

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"Также ждем поддержки со стороны ЕС формулы мира президента Украины", - добавил заместитель главы ОПУ.

По данным издания Politico, Польша сняла свое вето с большого финансово-экономического пакета ЕС, поскольку ни одна из стран не поддержала ее оппозицию на заседании лидеров блока. 

Польша не выступала против выделения помощи Украине, но имела вопросы к другому решению из пакета, который рассматривался лидерами ЕС. Оно касалось минимальной ставки корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций.

Темы: Офис президентаденьгиЕСПольша
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