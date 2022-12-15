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Залужний: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 19:02
Залужний: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
Валерій Залужний, фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що з таким ворогом як Росія не тільки потрібно, але й цілком можливо "воювати до самого кінця".

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця".

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Деталі: Залужний зазначив також, що під час розмови актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Він також висловив сподівання на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генштабу ЗСУ.

Теми: ЗалужнийвійнаРосіяСША
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