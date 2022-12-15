Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 20:02
Валерій Залужний, фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що з таким ворогом як Росія не тільки потрібно, але й цілком можливо "воювати до самого кінця".

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця".

Деталі: Залужний зазначив також, що під час розмови актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Він також висловив сподівання на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генштабу ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийвійнаРосіяСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Третина мешканців Києва – з теплом і водою, повернути всім обіцяють до ранку

Не тільки Нужин: вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників – ЗМІ

фотоУ Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти

Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

ЄС остаточно схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

оновлено від 10:52Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

Усі новини...
Залужний
Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ
З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився
Росіяни готують 200 тисяч солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ – Залужний
Останні новини
20:06
Білий дім поки не бачить ознак повторного наступу росіян на Київ
19:51
Третина мешканців Києва – з теплом і водою, повернути всім обіцяють до ранку
19:40
Не тільки Нужин: вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників – ЗМІ
19:35
фотоУ Дніпрі демонтували пам’ятник Пушкіну
19:27
Уся Сумщина вже з електроенергією, у Харкові частково почали заживлення
19:19
Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових
19:04
Через перебої з електроенергією дві третини бізнесів скорегували роботу – ЄБА
19:00
В уряді кажуть, що ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ
18:52
Третина споживачів Кіровоградщини вже зі світлом – ОВА
18:36
Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
Усі новини...