Залужний: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що з таким ворогом як Росія не тільки потрібно, але й цілком можливо "воювати до самого кінця".

Джерело: Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця".

Деталі: Залужний зазначив також, що під час розмови актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Він також висловив сподівання на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генштабу ЗСУ.