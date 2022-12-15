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Залужный: С таким врагом не только нужно, но и возможно воевать до самого конца

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 20:02
Валерий Залужный, фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный убежден, что с таким врагом как Россия не только нужно, но и вполне возможно "воевать до самого конца".

Источник: Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, сообщается в Telegram главнокомандующего ВСУ

Дословно: "Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца".

Детали: Залужный отметил также, что во время разговора актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

Он также выразил надежду на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генштаба ВСУ.

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Темы: ЗалужныйвойнаРосcияСША
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