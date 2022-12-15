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У Словаччині йде у відставку уряд, будуть дострокові вибори

Четвер, 15 грудня 2022, 20:15

Парламент Словаччини в четвер висловив недовіру уряду Едуарда Гегера, після чого він буде відправлений у відставку, а в країні відбудуться дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Вотум недовіри, внесений депутатами партій SaS і Hlas, підтримали 78 словацьких депутатів за 76 необхідних, проти проголосували 20, ще двоє – утрималися. Депутати від партії OĽaNO прем’єра вийшли із зали під час голосування.

Результати голосування були невідомі до останнього моменту, оскільки ще вранці в четвер міністр фінансів Ігор Матович запропонував піти у відставку у разі, якщо партія SaS, вихід із коаліції якої й призвів до урядової кризи, відкличе вотум недовіри й підтримає держбюджет.

Нагадаємо, що саме конфлікти між Матовичем і лідером SaS Ріхардом Суликом із економічних питань зрештою призвели до виходу SaS із коаліції. Сулик відхилив умови Матовича й заявив, що Гегер пообіцяв відправити того у відставку.

У канцелярії президентки Словаччини Зузани Чапутової підтвердили, що Матович справді йшов туди, аби подати заяву про відставку, але "в останній момент передумав і вирвав підписаний документ з рук керівника канцелярії президента Метода Шпачека".

Після оголошення вотуму недовіри словацькому уряду Чапутова повинна відправити його у відставку, й до наступних виборів кабмін Едуарда Гегера буде працювати у статусі виконувачів обов’язків.

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За словами спікера словацького парламенту Бориса Коллара, наступні дострокові вибори в країні можуть відбутися у травні-червні 2023 року.

Як повідомляла "ЄвроПравда", дострокові вибори можуть сприяти лівим опозиційним партіям Hlas і Smer, які лідирують в опитуваннях громадської думки. Лідер останньої партії і колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо посилив свою критику позиції Європейського Союзу щодо Росії.

Докладніше про ситуацію в Словаччині читайте у статті: Словаччина за крок до реваншу: чи зміниться курс Братислави на проросійський.

Теми: Словаччина
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