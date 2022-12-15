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В Словакии уходит в отставку правительство, будут досрочные выборы

Четверг, 15 декабря 2022, 19:15

Парламент Словакии в четверг выразил недоверие правительству Эдуарда Хегера, после чего оно будет отправлено в отставку, а в стране состоятся досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Вотум недоверия, внесенный депутатами партий SaS и Hlas, поддержали 78 словацких депутатов при 76 необходимых, против проголосовали 20, еще двое - воздержались. Депутаты от партии OĽaNO премьера вышли из зала во время голосования.

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Результаты голосования были неизвестны до последнего момента, поскольку еще утром в четверг министр финансов Игорь Матович предложил уйти в отставку в случае, если партия SaS, выход из коалиции которой и привел к правительственному кризису, отзовет вотум недоверия и поддержит госбюджет.

Напомним, что именно конфликты между Матовичем и лидером SaS Рихардом Суликом по экономическим вопросам в итоге привели к выходу SaS из коалиции. Сулик отклонил условия Матовича и заявил, что Гегер пообещал отправить того в отставку.

В канцелярии президента Словакии Зузаны Чапутовой подтвердили, что Матович действительно шел туда, чтобы подать заявление об отставке, но "в последний момент передумал и вырвал подписанный документ из рук руководителя канцелярии президента Метода Шпачека".

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После объявления вотума недоверия словацкому правительству Чапутова должна отправить его в отставку, и до следующих выборов кабмин Эдуарда Гегера будет работать в статусе исполняющих обязанности.

По словам спикера словацкого парламента Бориса Коллара, следующие досрочные выборы в стране могут состояться в мае-июне 2023 года.

Как сообщала "ЕвроПравда", досрочные выборы могут способствовать левым оппозиционным партиям Hlas и Smer, которые лидируют в опросах общественного мнения. Лидер последней партии и бывший премьер-министр Роберт Фицо усилил свою критику позиции Европейского Союза в отношении России.

Подробнее о ситуации в Словакии читайте в статье: Словакия в шаге от реванша: сменится ли курс Братиславы на пророссийский.

Темы: Словакия
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