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Маєток під Києвом і ділянка у Підмосков’ї: у Королевської виявили незаконні статки

Олена РощінаЧетвер, 15 грудня 2022, 21:09
Наталія Королевська, фото Future Publishing via Getty Images

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях народної депутатки Наталії Королевської ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією, – і передає дані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Бюро економічної безпеки.

Джерело: НАЗК

Деталі: Під час моніторингу способу життя Наталії Королевської НАЗК виявило факти, що свідчать про незаконне збагачення Наталії Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

НАЗК під час моніторингу виявило:

  • Маєток батька народної депутатки у Київській області;
  • Земельну ділянку в Підмосков’ї;
  • Можливе ухилення від сплати податків.

У декларації за 2020 рік Наталія Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв м у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

Водночас вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларованій землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок.

Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

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Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської.

Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік. Це також підтверджується матеріалами журналістських розслідувань видань Bihus.info та програми "Гроші".

Також народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн рублів (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

Крім того, Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків, зазначили в агентстві.  

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки.

Теми: КоролевськадеклараціїНАЗК
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