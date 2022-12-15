Особняк под Киевом и участок в Подмосковье: у Королевской обнаружили незаконное обогащение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в действиях народного депутата Наталии Королевской признаки правонарушения, связанного с коррупцией, – и передает данные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Бюро экономической безопасности.

Источник: НАПК

Детали: Во время мониторинга образа жизни Натальи Королевской НАПК выявило факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Натальи Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларации за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн.

НАПК в ходе мониторинга выявило:

Особняк отца народного депутата в Киевской области;

Земельный участок в Подмосковье;

Возможное уклонение от уплаты налогов.

В декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв м в Киевской области. Участок и особняк принадлежат отцу Королевской.

В то же время указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков.

Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, который является частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежные, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

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Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) был приобретен в собственность отцом народного депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор займа был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн долл. США, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Натальи Королевской.

Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание.

По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление займа. Несмотря на это народный депутат указала факт пользования домовладением в с. Лесники, которое входит в комплекс, в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований изданий Bihus.info и программы "Гроші".

Также народный депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью более 2 млн рублей (563 860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

Кроме того, Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов, отметили в агентстве.

В соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона НАПК направит материалы по Наталье Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществления досудебного следствия, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в БЭБ.