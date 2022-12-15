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Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 21:29
Залужний (ліворуч) і Сирський (другий ліворуч), фото ОК "Північ"

Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників.

Джерело: The Economist у статтях із коментарями Залужного і Сирського

Дослівно: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України, над яким генерал Залужний отримав підвищення минулого року".

Деталі: За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає.

"Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.

Високопоставлений іноземний військовий у коментарі виданню висловив думку, що, в кращому випадку, це дрібне суперництво є відволікаючим маневром. У гіршому випадку, воно може підірвати єдність України і послабити довіру Заходу до її лідерів.

Пряма мова іноземного військового високопосадовця: "Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням".

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Більше деталей: The Economist зазначає, що раніше Сирський фактично був старшим у командній ланці щодо Залужного, призначеного головнокомандувачем усіма збройними силами в липні 2021 року. І деякі політичні діячі, можливо, використовують цей факт у явній спробі розпалити напруженість між ними.

Дослівно: "Ходять навіть чутки, що Офіс президента може бути схильний замінити популярного, але незалежно налаштованого генерала Залужного на його колишнього начальника. Тріщини розколу викликають занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали, зі свого боку, кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишатися поза політикою".

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Теми: ЗалужнийЗбройні силиОфіс президента
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