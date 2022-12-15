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Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 21:29
Залужный (слева) и Сырский (второй слева), фото ОК "Север"

Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, что вызывает обеспокоенность у высокопоставленных западных военных чиновников.

Источник: The Economist в статьях с комментариями Залужного и Сырского

Дословно: "Некоторые в окружении президента хотели бы заменить его (Залужного – ред.) генералом Александром Сырским, командующим сухопутными войсками Украины, над которым генерал Залужный получил повышение в прошлом году".

Детали: По данным издания, популярность Залужного вызвала неуверенность в Офисе президента, который фактически провел опрос украинцев, чтобы узнать, будут ли они голосовать за политическую партию генерала, хотя партии у него нет.

"Официальные лица, близкие к Зеленскому, подчеркивают, что генерал Залужный не посещал линию фронта. Это, говорят защитники генерала, потому что те же самые чиновники запретили ему это делать", - добавляет The Economist.

Высокопоставленный иностранный военный в комментарии изданию выразил мнение, что, в лучшем случае, это мелкое соперничество является отвлекающим маневром. В худшем случае, оно может подорвать единство Украины и ослабить доверие Запада к ее лидерам.

Прямая речь иностранного военного чиновника: "Сейчас не время для политиканства или подрыва доверия между политическим и военным командованием".

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Больше деталей: The Economist отмечает, что ранее Сырский фактически был старшим в командном звене по отношению к Залужному, назначенному главнокомандующим всеми вооруженными силами в июле 2021 года. И некоторые политические деятели, возможно, используют этот факт в явной попытке разжечь напряженность между ними.

Дословно: "Ходят даже слухи, что Офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики".

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Темы: ЗалужныйВооруженные силыОфис президента
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