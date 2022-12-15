МЗС стурбоване здоров’ям Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України висловило глибоку стурбованість суттєвим погіршенням стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві МЗС, пише "Європейська правда".

"Враховуючи критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування покарання Міхеіла Саакашвілі задля його переведення до однієї із європейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – йдеться в заяві.

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Також українське зовнішньополітичне відомство закликає владу Грузії надати доступ до Міхеіла Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

"Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії, зокрема і українського громадянина Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений", – додали в МЗС.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

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Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Ранеші в ЄС заявляли, що уважно стежить за повідомленнями про погіршення здоров'я Михеїла Саакашвілі, і закликали владу Грузії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він отримав потрібну медичну допомогу.