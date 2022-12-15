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МИД обеспокоен здоровьем Саакашвили

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 21:42
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ В ПАЛАТЕ В ГРУЗИИ, СКРИНШОТ

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность существенным ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михеила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - говорится в заявлении.

Также украинское внешнеполитическое ведомство призывает власти Грузии предоставить доступ к Михеилу Саакашвили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Украина и в дальнейшем будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, которые находятся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михеила Саакашвили, который должен быть освобожден", - добавили в МИД.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

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В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Ранеши в ЕС заявляли, что внимательно следит за сообщениями об ухудшении здоровья Михеила Саакашвили, и призвали власти Грузии принять все необходимые меры для того, чтобы он получил нужную медицинскую помощь.

Темы: СаакашвилиМИД
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