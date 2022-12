ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Країни Європейського Союзу в четвер увечері погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили інформагенції AFP, Reuters і DPA з посиланням на дипломатичні джерела.

Як уточнює брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, письмова процедура погодження санкцій завершиться до обіду п’ятниці.

Оновлено 22:26. Пізінше про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D