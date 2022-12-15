ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

Постоянные представители стран Европейского Союза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили информагентства AFP, Reuters и DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Как уточняет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, письменная процедура согласования санкций завершится до обеда пятницы.

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Обновлено 22:26. Позже о согласовании нового санкционного пакета объявило чешское председательство в Совете ЕС.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022

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В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.