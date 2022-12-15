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ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 21:16
ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ
фото Getty Images

Постоянные представители стран Европейского Союза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили информагентства AFPReuters и DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Как уточняет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, письменная процедура согласования санкций завершится до обеда пятницы.

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Обновлено 22:26. Позже о согласовании нового санкционного пакета объявило чешское председательство в Совете ЕС.

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В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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