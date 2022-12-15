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США розширюють програму підготовки українських військових – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 22:37
ілюстративне фото Getty Images

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер у четвер анонсував розширення програми підготовки українських військових американською стороною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На додачу до навчання спеціальному озброєнню, яке ми вже забезпечуємо для українців, навчання загальновійськовому маневреному бою – це логічний наступний крок у наших постійних зусиллях із підготовки українських військових, які почалися у 2014 році", – сказав Райдер на брифінгу.

За його словами, цей крок також доповнить зусилля партнерів США й аналогічні ініціативи, які вже започаткували Велика Британія, Європейський Союз та інші держави.

"Навчання cпільним маневрам і загальновійськовому бою буде здійснюватися командуванням армії США в Європі й Африці, командуванням 7-ої армії США та військовими США, що базуються в Німеччині", – додав речник Пентагону.

Пізніше він уточнив, що йдеться про підготовку близько 500 українських військових на місяць.

"Вона (програма), по суті, зосереджена на рівні батальйону. У подальшому ми будемо діяти гнучко й пристосовуватися з огляду на потреби наших українських партнерів і зміни ситуації в Україні", – наголосив Райдер.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше про розширення навчання українських військових повідомило видання The New York Times. За його даними, рішення ухвалили саме зараз нібито через те, що раніше українське командування остерігалося відпускати з передової на навчання більшу кількість людей, але з настанням зими інтенсивність бойових дій може бути нижчою.

Зараз щомісячно навчання за сприяння США проходять близько 300 українських військових. А з початку повномасштабної війни американські інструктори навчили близько 3100 українців, переважно невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS. 

Теми: СШАЗбройні сили
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