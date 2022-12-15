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США расширяют программу подготовки украинских военных - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 22:37
иллюстративное фото Getty Images

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер в четверг анонсировал расширение программы подготовки украинских военных американской стороной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В дополнение к обучению специальному вооружению, которое мы уже обеспечиваем для украинцев, обучение общевойсковому маневренному бою - это логичный следующий шаг в наших постоянных усилиях по подготовке украинских военных, которые начались в 2014 году", - сказал Райдер на брифинге.

По его словам, этот шаг также дополнит усилия партнеров США и аналогичные инициативы, которые уже начали Великобритания, Европейский Союз и другие государства.

"Обучение совместным маневрам и общевойсковому бою будет осуществляться командованием армии США в Европе и Африке, командованием 7-й армии США и военными США, базирующимися в Германии", - добавил представитель Пентагона.

Позже он уточнил, что речь идет о подготовке около 500 украинских военных в месяц.

"Она (программа), по сути, сосредоточена на уровне батальона. В дальнейшем мы будем действовать гибко и приспосабливаться, учитывая потребности наших украинских партнеров и изменения ситуации в Украине", - подчеркнул Райдер.

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Напомним, ранее о расширении обучения украинских военных сообщило издание The New York Times. По его данным, решение приняли именно сейчас якобы из-за того, что ранее украинское командование остерегалось отпускать с передовой на обучение большее количество людей, но с наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже.

Сейчас ежемесячно учения при содействии США проходят около 300 украинских военных. А с начала полномасштабной войны американские инструкторы обучили около 3100 украинцев, преимущественно небольшими группами, которых готовили к работе с определенными системами вооружения, как HIMARS.

Темы: СШАВооруженные силы
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