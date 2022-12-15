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Зеленський: На Донбасі окупанти знищують кожне місто й село, щоб не було будівель для оборони

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 23:08
Володимир Зеленський у зверненні 15 грудня, фото ОП

На Донбасі продовжуються жорстокі російські атаки, окупанти фізично знищують міста і села, щоб українські військові не мали будівель, які можна використати для оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають.

Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, які можна використовувати для будь-якої оборони".

Деталі: За словами Зеленського, єдиний шлях, як це припинити, – це відтискати крок за кроком російських терористів з української землі, а також "продовжувати тиск на Росію, шукати нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів до відповідальності за все те, що вони роблять проти України і проти свободи як такої".

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Теми: ЗеленськийДонбасвійна
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