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Зеленский: На Донбассе оккупанты уничтожают каждый город и село, чтобы не было зданий для обороны

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 22:08
Зеленский: На Донбассе оккупанты уничтожают каждый город и село, чтобы не было зданий для обороны
Владимир Зеленский в обращении 15 декабря, фото ОП

На Донбассе продолжаются жестокие российские атаки, оккупанты физически уничтожают города и села, чтобы украинские военные не имели зданий, которые можно использовать для обороны.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют.

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Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны".

Детали: По словам Зеленского, единственный путь, как это прекратить, - это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли, а также "продолжать давление на Россию, искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, который помогает государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов к ответственности за все то, что они делают против Украины и против свободы как таковой".

Темы: ЗеленскийДонбассвойна
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