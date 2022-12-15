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Топ-чиновник Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка. Він писав їй, що підтримує Путіна

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 23:16

Найстарший суддя Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой заявив, що його з фінансових причин отруїла дружина, 41-річна Наталія з України – при цьому він писав їй СМС, у яких висловив підтримку війні РФ в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

На початку грудня Скогхой розповів кільком норвезьким ЗМІ, що був госпіталізований у жовтні із симптомами отруєння. Аналіз крові виявив сліди знеболювального, яке він, як стверджує, не вживав із 2001 року.

За словами судді, єдиним поясненням є те, що його зумисне отруїли – і це, стверджує він, була його дружина, з якою він познайомився на сайті знайомств у 2018 році. Після того, як Скогхой сказав дружині про це, вона начебто втекла й перестала виходити на зв’язок.

Але сама Наталя в коментарі Dagbladet заперечує звинувачення Скогхоя й стверджує, що в того були свої мотиви надати розголосу його випадку з нібито отруєнням.

Видання пише, що з жовтня норвезький суддя писав дружині повідомлення, в яких підтримував російську агресію проти України. Зокрема, такі повідомлення Скогхой надіслав 17 листопада з перервою в кілька годин:

"Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато"; "Люди з України – з пекла!"; "Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!".

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Скогхой підтвердив, що справді надсилав ці повідомлення, але стверджує, що робив це в стані "відчайдушної злості", коли в його організмі все ще була нібито отрута.

"Звісно, повідомлення не відображають мого ставлення до українців. Вони написані чоловіком, який нездужав і був не в собі", – заявив він, додавши, що лише зараз повністю відновився після того, як потрапив у лікарню.

Наразі справу про нібито отруєння Скогхоя розслідує поліція Норвегія. У ній суддя є потерпілим, та чи були висунуті звинувачення щодо когось, правоохоронці підтвердити відмовились.

Наталя Скогхой заявила Dagbladet, що сама готується подати до суду на чоловіка, аби він "відповів за неправдиву інформацію, яку розповів ЗМІ".

Як зауважує видання, Скогхой є заступником голови Верховного суду Норвегії. Очікується, що він у майбутньому зможе посісти посаду голови, що зробить його четвертою людиною в країні за обсягом повноважень після короля, глави парламенту й прем'єр-міністра.

Теми: НорвегіяПутін
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