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Топ-чиновник Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка. Он писал ей, что поддерживает Путина

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 23:16

Старейший судья Верховного суда Норвегии, 67-летний Йенс Эдвин Скогхой заявил, что его по финансовым причинам отравила жена, 41-летняя Наталья из Украины - при этом он писал ей СМС, в которых выразил поддержку войне РФ в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

В начале декабря Скогхой рассказал нескольким норвежским СМИ, что был госпитализирован в октябре с симптомами отравления. Анализ крови обнаружил следы обезболивающего, которое он, как утверждает, не употреблял с 2001 года.

По словам судьи, единственным объяснением является то, что его умышленно отравили - и это, утверждает он, была его жена, с которой он познакомился на сайте знакомств в 2018 году. После того, как Скогхой сказал жене об этом, она якобы сбежала и перестала выходить на связь.

Но сама Наталья в комментарии Dagbladet отрицает обвинения Скогхоя и утверждает, что у того были свои мотивы придать огласке его случай с якобы отравлением.

Издание пишет, что с октября норвежский судья писал жене сообщения, в которых поддерживал российскую агрессию против Украины. В частности, такие сообщения Скогхой прислал 17 ноября с перерывом в несколько часов:

"Думаю, что Путин на пути к цели. Раньше он хотел денацифицировать Украину. Теперь он говорит, что цель - десатанизировать Украину. В этом он прав, но работы много"; "Люди из Украины - из ада!"; "Надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина исчезнет с карты!!!".

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Скогхой подтвердил, что действительно отправлял эти сообщения, но утверждает, что делал это в состоянии "отчаянной злости", когда в его организме все еще был якобы яд.

"Конечно, сообщения не отражают моего отношения к украинцам. Они написаны человеком, который недомогал и был не в себе", - заявил он, добавив, что только сейчас полностью восстановился после того, как попал в больницу.

Сейчас дело о якобы отравлении Скогхоя расследует полиция Норвегии. В нем судья является потерпевшим, но были ли выдвинуты обвинения в отношении кого-то, правоохранители подтвердить отказались.

Наталья Скогхой заявила Dagbladet, что сама готовится подать в суд на мужа, чтобы он "ответил за ложную информацию, которую рассказал СМИ".

Как отмечает издание, Скогхой является заместителем председателя Верховного суда Норвегии. Ожидается, что он в будущем сможет занять должность председателя, что сделает его четвертым человеком в стране по объему полномочий после короля, главы парламента и премьер-министра.

Темы: НорвегияПутин
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