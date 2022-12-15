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Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 22:53
Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Протягом дня у четвер росіяни завдали 58 ударів по прикордонню Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Станом на 21 годину зафіксовано 58 ударів з боку російських військ по Миропільській та Краснопільській громадах області.

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Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти.

У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.

В обох випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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Теми: Сумська областьвійна
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