Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах
Четвер, 15 грудня 2022, 23:53
Протягом дня у четвер росіяни завдали 58 ударів по прикордонню Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Станом на 21 годину зафіксовано 58 ударів з боку російських військ по Миропільській та Краснопільській громадах області.
Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти.
У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.
В обох випадках обійшлося без жертв та руйнувань.