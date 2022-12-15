Сумщина: за день россияне нанесли 58 ударов по двум общинам

В течение дня в четверг россияне нанесли 58 ударов по приграничью Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По состоянию на 21 час зафиксировано 58 ударов со стороны российских войск по Миропольской и Краснопольской общинам области.

Краснопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 43 прилета.

В Миропольской общине 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.