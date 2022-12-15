Сумщина: за день россияне нанесли 58 ударов по двум общинам
Четверг, 15 декабря 2022, 22:53
В течение дня в четверг россияне нанесли 58 ударов по приграничью Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: По состоянию на 21 час зафиксировано 58 ударов со стороны российских войск по Миропольской и Краснопольской общинам области.
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Краснопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 43 прилета.
В Миропольской общине 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел.
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
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