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Сумщина: за день россияне нанесли 58 ударов по двум общинам

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 22:53
Сумщина: за день россияне нанесли 58 ударов по двум общинам
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В течение дня в четверг россияне нанесли 58 ударов по приграничью Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По состоянию на 21 час зафиксировано 58 ударов со стороны российских войск по Миропольской и Краснопольской общинам области.

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Краснопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 43 прилета.

В Миропольской общине 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: Сумская областьвойна
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