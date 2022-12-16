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Лідери ЄС домовились про 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році – рішення саміту

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 00:20
ФОТО UNSPLASH

Лідери держав-членів Європейського Союзу на засіданні в четвер досягли згоди про виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в оприлюднених висновках Європейської ради.

"Європейський Союз залишається відданим наданню разом з партнерами фінансової допомоги Україні та підтримці її стійкості і довгострокового відновлення. У цьому контексті Європейський Союз погодився надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році", – зазначається в документі.

Також Європейська рада згадала про домовленість країн "Групи семи" про створення міжвідомчої донорської координаційної платформи.

Крім того, лідери ЄС домовились "невідкладно активізувати надання Україні гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту", а також "сприяти відновленню критично важливої інфраструктури України, щоб допомогти Україні пройти через зиму".

"Європейська рада також пропонує Комісії посилити координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами з метою забезпечення сталого постачання в Україну пріоритетного обладнання, такого як мобільні пункти обігріву, електрогенератори, силові трансформатори, а також високовольтне та освітлювальне обладнання", – зазначається у висновках.

Глави держав ЄС підтвердили, що продовжать надавати підтримку переміщеним особам як в Україні, так і за її межами.

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Раніше повідомлялося, що схвалення макрофінансової допомоги Україні було заблоковане через позицію Польщі. Вона не виступала проти виділення допомоги Україні, але мала питання до іншого рішення із пакету, що розглядався лідерами ЄС. Воно стосувалось мінімальної ставки корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій.

За даними видання Politico, Польща зняла своє вето з великого фінансово-економічного пакету ЄС, оскільки жодна з країн не підтримала її опозицію на засіданні лідерів блоку. 

Теми: ЄСУкраїна
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