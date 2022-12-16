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Лидеры ЕС договорились о 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году – решение саммита

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 00:20
ФОТО UNSPLASH

Лидеры государств-членов Европейского Союза на заседании в четверг достигли согласия о выделении Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в обнародованных выводах Европейского совета.

"Европейский Союз остается преданным предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский Союз согласился предоставить Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году", - отмечается в документе.

Также Европейский совет упомянул о договоренности стран "Группы семи" о создании межведомственной донорской координационной платформы.

Кроме того, лидеры ЕС договорились "безотлагательно активизировать предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты", а также "способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму".

"Европейский совет также предлагает Комиссии усилить координацию с европейской промышленностью и международными партнерами с целью обеспечения устойчивых поставок в Украину приоритетного оборудования, такого как мобильные пункты обогрева, электрогенераторы, силовые трансформаторы, а также высоковольтное и осветительное оборудование", - отмечается в выводах.

Главы государств ЕС подтвердили, что продолжат оказывать поддержку перемещенным лицам как в Украине, так и за ее пределами.

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Ранее сообщалось, что одобрение макрофинансовой помощи Украине было заблокировано из-за позиции Польши. Она не выступала против выделения помощи Украине, но имела вопросы к другому решению из пакета, который рассматривался лидерами ЕС. Оно касалось минимальной ставки корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций.

По данным издания Politico, Польша сняла свое вето с большого финансово-экономического пакета ЕС, поскольку ни одна из стран не поддержала ее оппозицию на заседании лидеров блока.

Темы: ЕСУкраина
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