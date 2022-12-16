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Саміт ЄС домовився збільшити військову підтримку України, зокрема щодо ППО – заява

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 02:05
САМІТ РАДИ ЄВРОПИ, ФОТО: CONSILIUM.EUROPA

Глави держав Європейського Союзу на зустрічі в четвер домовилися про нарощування подальшої військової підтримки України, а також спрямування зусиль для притягнення до відповідальності Росії за воєнні злочини.

Про це йдеться в оприлюднених у четвер висновках саміту ЄС, передає "Європейська правда".

"Європейський Союз залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони та розмінування. протиповітряної оборони та допомоги у розмінуванні", – йдеться в документі.

Європейська рада, як зазначається, також підтримує зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, зокрема шляхи забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Серед них згадується також подальша робота з метою використання заморожених у ЄС російських активів для відновлення України та з метою відшкодування завданих їй збитків.

Лідери держав ЄС підкреслили, що будуть продовжувати посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її агресивної війни та виведення її військ з України.

"(Європейська рада) вітає посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії, зокрема через дев'ятий пакет обмежувальних заходів ЄС та обмеження міжнародних цін на нафту… Європейський Союз готовий і надалі посилювати обмежувальні заходи", – йдеться у висновках.

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Також лідери держав ЄС констатували, що готові підтримати ініціативу України щодо досягнення справедливого миру й що "на сьогоднішній день Росія не продемонструвала жодної справжньої готовності щодо справедливого та сталого миру".

Нагадаємо, станом на кінець листопада Європейський Союз надав Україні понад 8 мільярдів євро військової допомоги. Крім того, Рада ЄС раніше досягла політичної згоди щодо збільшення обсягу Європейського фонду миру, з якого ЄС відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні, на 2 мільярди євро.

Теми: ЄСзброяППОУкраїна
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