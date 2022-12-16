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Саммит ЕС договорился увеличить военную поддержку Украины, в частности по ПВО – заявление

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 01:05
Саммит ЕС договорился увеличить военную поддержку Украины, в частности по ПВО – заявление
САММИТ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ФОТО: CONSILIUM.EUROPA

Главы государств Европейского Союза на встрече в четверг договорились о наращивании дальнейшей военной поддержки Украины, а также направлении усилий для привлечения к ответственности России за военные преступления.

Об этом говорится в обнародованных в четверг выводах саммита ЕС, передает "Европейская правда".

"Европейский Союз остается преданным предоставлению политической и военной поддержки Украине Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи в поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и разминирования. противовоздушной обороны и помощи в разминировании", - говорится в документе.

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Европейский совет, как отмечается, также поддерживает усилия для обеспечения полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины, в частности пути обеспечения ответственности за преступление агрессии.

Среди них упоминается также дальнейшая работа с целью использования замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины и с целью возмещения нанесенного ей ущерба.

Лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны и вывода ее войск из Украины.

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"(Европейский совет) приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничения международных цен на нефть... Европейский Союз готов и в дальнейшем усиливать ограничительные меры", - говорится в выводах.

Также лидеры государств ЕС констатировали, что готовы поддержать инициативу Украины по достижению справедливого мира и что "на сегодняшний день Россия не продемонстрировала никакой настоящей готовности к справедливому и устойчивому миру".

Напомним, по состоянию на конец ноября Европейский Союз предоставил Украине более 8 миллиардов евро военной помощи. Кроме того, Совет ЕС ранее достиг политического согласия по увеличению объема Европейского фонда мира, из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения Украине, на 2 миллиарда евро.

Темы: ЕСоружиеПВОУкраина
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