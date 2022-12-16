Окупанти вивезли до РФ 40 дітей з Луганщини – ЦНС

Російські окупанти вивезли на територію РФ 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ".

Деталі: У ЦНС розповіли, що у таборах дітям "промивають мізки" російською пропагандою. Їм пояснюють, що "Україна розв'язала цю війну".

Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою, повідомили у Спротиві.