Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вивезли до РФ 40 дітей з Луганщини – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 03:42
Фото з сайту Спротиву

Російські окупанти вивезли на територію РФ 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ".

Деталі: У ЦНС розповіли, що у таборах дітям "промивають мізки" російською пропагандою. Їм пояснюють, що "Україна розв'язала цю війну".

Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою, повідомили у Спротиві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьдітиРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $ 38 млрд – Білий дім

Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження

Усі новини...
Луганська область
У Кадіївці здетонував склад з боєприпасами РФ, Гайдай каже про "бавовну" в казармі
Генштаб: У Кадіївці вбито до 60 загарбників, у Мелітополі – керівництво 58 армії РФ
Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
Останні новини
03:56
Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW
02:58
Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $ 38 млрд – Білий дім
02:20
США обіцяють обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України – Єрмак
01:30
Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому
00:38
Завершуємо роботи з відновлення водопостачання в Києві – Кличко
23:40
Сумщина: ворог за день завдав 79 ударів по 5 громадах
23:25
У Конгресі можуть закликати до кримінального переслідування Трампа через штурм Капітолія – ЗМІ
23:11
Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого
23:08
Австрія пожертвує 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України
22:54
Без світла, без води, але без Росії: посол Німеччини передала головування в G7 японському колезі
Усі новини...