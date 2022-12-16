Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вывезли в РФ 40 детей с Луганщины – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 03:42
Фото из сайта Сопротивления

Российские оккупанты вывезли на территорию РФ 40 детей из Лисичанска и Северодонецка.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное "лечение" в детские лагеря. Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ".

Детали: В ЦНС рассказали, что в лагерях детям "промывают мозги" российской пропагандой. Им объясняют, что "Украина развязала эту войну".

Перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, сообщили в Спротиве.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьдетиРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

Все новости...
Луганская область
В Кадиевке сдетонировал склад с боеприпасами РФ, Гайдай сообщает о "бавовне" в казарме
Генштаб: В Кадиевке убито до 60 захватчиков, в Мелитополе – руководство 58 армии РФ
Защитники имеют успехи в направлении Сватово-Кременная – Гайдай
Последние новости
02:58
Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом
02:20
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
01:30
Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
00:38
Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко
23:40
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
23:25
В Конгрессе могут призвать к уголовному преследованию Трампа из-за штурма Капитолия - СМИ
23:11
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого
23:08
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
22:54
Без света, без воды, но без России: посол Германии передала председательство в G7 японскому коллеге
22:45
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
Все новости...