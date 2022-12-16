Оккупанты вывезли в РФ 40 детей с Луганщины – ЦНС

Российские оккупанты вывезли на территорию РФ 40 детей из Лисичанска и Северодонецка.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное "лечение" в детские лагеря. Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ".

Реклама:

Детали: В ЦНС рассказали, что в лагерях детям "промывают мозги" российской пропагандой. Им объясняют, что "Украина развязала эту войну".

Перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, сообщили в Спротиве.