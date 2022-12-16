Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери ЄС підтримують спільну закупівлю зброї в межах блоку – рішення саміту

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 02:59
Лідери ЄС підтримують спільну закупівлю зброї в межах блоку – рішення саміту
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Європейська рада на засіданні в четвер закликала до ухвалення рішень, необхідних для налагодження спільної закупівлі озброєнь у межах Європейського Союзу, а також зміцнення сфери оборони у світлі російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованих висновках саміту ЄС.

Там констатується, що "Європейський Союз бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а в оборонній сфері дотримується стратегічного курсу дій та підвищує свою спроможність діяти автономно".

Реклама:

Водночас лідери ЄС вказують, що з урахуванням попередніх висновків роботу зі зміцнення оборонної сфери блоку необхідно прискорити.

Зокрема вони закликають Європарламент і Раду ЄС якнайшвидше ухвалити закон про зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), а Єврокомісію й Європейське оборонне агентство – "активізувати поточні зусилля з визначення потреб, а також сприяти та координувати спільні закупівлі, зокрема, для поповнення запасів, особливо у світлі підтримки, наданої Україні".

Також Єврорада закликала виконавчий орган ЄС "якнайшвидше представити пропозицію щодо Європейської оборонної інвестиційної програми" для посилення потенціалу європейського оборонного технологічного та промислового сектору та до прискорення реалізації проєктів інфраструктури військової мобільності.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо у висновках саміту ЄС згадується необхідність інвестувати в стратегічні інструменти, зокрема кібербезпеку, космічний зв'язок і безпеку критично важливої інфраструктури, а також посилити політику ЄС у сфері кіберзахисту та протидії гібридним загрозам.

Про необхідність посилення оборонного сектору в ЄС говорять практично від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

У жовтні голова Генерального директорату Єврокомісії з питань оборони, промисловості та космосу Тімо Песонен стверджував, що країни ЄС занадто довго нехтували інвестиціями в оборону. За його словами, в той час як інвестиції в ЄС за 20 років зросли на 22%, в США вони зросли на 66%, в Росії - майже на 300%, а в Китаї - більш ніж на 600%.

Нагадаємо, в березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас - першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки. Він містить план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану – створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.

Теми: ЄСзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЄС
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: