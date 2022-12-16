Лідери ЄС підтримують спільну закупівлю зброї в межах блоку – рішення саміту

Європейська рада на засіданні в четвер закликала до ухвалення рішень, необхідних для налагодження спільної закупівлі озброєнь у межах Європейського Союзу, а також зміцнення сфери оборони у світлі російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованих висновках саміту ЄС.

Там констатується, що "Європейський Союз бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а в оборонній сфері дотримується стратегічного курсу дій та підвищує свою спроможність діяти автономно".

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Водночас лідери ЄС вказують, що з урахуванням попередніх висновків роботу зі зміцнення оборонної сфери блоку необхідно прискорити.

Зокрема вони закликають Європарламент і Раду ЄС якнайшвидше ухвалити закон про зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA), а Єврокомісію й Європейське оборонне агентство – "активізувати поточні зусилля з визначення потреб, а також сприяти та координувати спільні закупівлі, зокрема, для поповнення запасів, особливо у світлі підтримки, наданої Україні".

Також Єврорада закликала виконавчий орган ЄС "якнайшвидше представити пропозицію щодо Європейської оборонної інвестиційної програми" для посилення потенціалу європейського оборонного технологічного та промислового сектору та до прискорення реалізації проєктів інфраструктури військової мобільності.

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Окремо у висновках саміту ЄС згадується необхідність інвестувати в стратегічні інструменти, зокрема кібербезпеку, космічний зв'язок і безпеку критично важливої інфраструктури, а також посилити політику ЄС у сфері кіберзахисту та протидії гібридним загрозам.

Про необхідність посилення оборонного сектору в ЄС говорять практично від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У жовтні голова Генерального директорату Єврокомісії з питань оборони, промисловості та космосу Тімо Песонен стверджував, що країни ЄС занадто довго нехтували інвестиціями в оборону. За його словами, в той час як інвестиції в ЄС за 20 років зросли на 22%, в США вони зросли на 66%, в Росії - майже на 300%, а в Китаї - більш ніж на 600%.

Нагадаємо, в березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас - першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки. Він містить план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану – створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.