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Лидеры ЕС поддерживают совместную закупку оружия в пределах блока – решение саммита

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 02:59
Лидеры ЕС поддерживают совместную закупку оружия в пределах блока – решение саммита
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Европейский совет на заседании в четверг призвал к принятию решений, необходимых для налаживания совместной закупки вооружений в рамках Европейского Союза, а также укрепления сферы обороны в свете российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованных выводах саммита ЕС.

Там констатируется, что "Европейский Союз берет на себя большую ответственность за собственную безопасность, а в оборонной сфере придерживается стратегического курса действий и повышает свою способность действовать автономно".

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В то же время лидеры ЕС указывают, что с учетом предыдущих выводов работу по укреплению оборонной сферы блока необходимо ускорить.

В частности, они призывают Европарламент и Совет ЕС как можно быстрее принять закон об укреплении оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), а Еврокомиссию и Европейское оборонное агентство - "активизировать текущие усилия по определению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности, для пополнения запасов, особенно в свете поддержки, оказанной Украине".

Также Евросовет призвал исполнительный орган ЕС "как можно быстрее представить предложение по Европейской оборонной инвестиционной программе" для усиления потенциала европейского оборонного технологического и промышленного сектора и к ускорению реализации проектов инфраструктуры военной мобильности.

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Отдельно в выводах саммита ЕС упоминается необходимость инвестировать в стратегические инструменты, в частности кибербезопасность, космическую связь и безопасность критически важной инфраструктуры, а также усилить политику ЕС в сфере киберзащиты и противодействия гибридным угрозам.

О необходимости усиления оборонного сектора в ЕС говорят практически с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В октябре глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам обороны, промышленности и космоса Тимо Песонен утверждал, что страны ЕС слишком долго пренебрегали инвестициями в оборону. По его словам, в то время как инвестиции в ЕС за 20 лет выросли на 22%, в США они выросли на 66%, в России - почти на 300%, а в Китае - более чем на 600%.

Напомним, в марте министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили Стратегический компас – первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности. Компас дает Европейскому Союзу план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года. Ключевая норма этого плана – создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих.

Темы: ЕСоружие
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