Угорщина протисла вилучення з 9-го пакету санкцій ЄС трьох російських міністрів – ЗМІ

Угорщина у процесі перемовин лідерів ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну змогла добитися невключення до нього трьох російських міністрів.

Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Угорщині врешті вдалося добитися вилучення (зі списку) російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я", – написав він у своєму Twitter.

