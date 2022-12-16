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Угорщина протисла вилучення з 9-го пакету санкцій ЄС трьох російських міністрів – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:50
ПРАПОР УГОРЩИНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Угорщина у процесі перемовин лідерів ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну змогла добитися невключення до нього трьох російських міністрів.

Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Угорщині врешті вдалося добитися вилучення (зі списку) російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я", – написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, увечері 15 грудня саміт ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію, який запропонувала Єврокомісія.  

Він передбачає включення до санкційного списку близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики;  санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення; заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

Країни Балтії та Польща перший час блокували ухвалення нового пакета, оскільки деякі країни запропонували пом'якшити запропоновані обмеження під приводом забезпечення експорту продовольства.

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Також лідери досягли згоди про виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Цю допомогу на одному з етапів не могли погодити через вето Угорщини - доки Будапешт не добився розмороження частини коштів, які Брюссель відмовлявся виплатити Угорщині через проблеми з верховенством права.

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Теми: УгорщинасанкціїЄС
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