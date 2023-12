Венгрия "прожала" исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ

Венгрия в процессе переговоров лидеров ЕС о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну смогла добиться невключения в него трех российских министров.

Об этом по своим источникам сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Венгрии в итоге удалось добиться исключения (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал он в своем Twitter.

on the 9th sanctions package on Russia: #Hungary did in the end manage to remove the 🇷🇺 ministers of energy, sport & health. #Ukraine