Венгрия "прожала" исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ

Венгрия в процессе переговоров лидеров ЕС о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну смогла добиться невключения в него трех российских министров.

Об этом по своим источникам сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Венгрии в итоге удалось добиться исключения (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал он в своем Twitter.

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on the 9th sanctions package on Russia: #Hungary did in the end manage to remove the 🇷🇺 ministers of energy, sport & health. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Напомним, вечером 15 декабря саммит ЕС согласовал девятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию, который предложила Еврокомиссия.

Он предусматривает включение в санкционный список около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики; санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения; меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

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Страны Балтии и Польша первое время блокировали принятие нового пакета, поскольку некоторые страны предложили смягчить предложенные ограничения под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

Также лидеры достигли согласия о выделении Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Эту помощь на одном из этапов не могли согласовать из-за вето Венгрии - пока Будапешт не добился размораживания части средств, которые Брюссель отказывался выплатить Венгрии из-за проблем с верховенством права.

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