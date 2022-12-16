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Венгрия "прожала" исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 06:50
Венгрия прожала исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ
ФЛАГ ВЕНГРИИ, ФОТО GETTY IMAGES

Венгрия в процессе переговоров лидеров ЕС о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну смогла добиться невключения в него трех российских министров.

Об этом по своим источникам сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Венгрии в итоге удалось добиться исключения (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал он в своем Twitter.

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Напомним, вечером 15 декабря саммит ЕС согласовал девятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию, который предложила Еврокомиссия.  

Он предусматривает включение в санкционный список около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики; санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения; меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

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Страны Балтии и Польша первое время блокировали принятие нового пакета, поскольку некоторые страны предложили смягчить предложенные ограничения под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

Также лидеры достигли согласия о выделении Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Эту помощь на одном из этапов не могли согласовать из-за вето Венгрии - пока Будапешт не добился размораживания части средств, которые Брюссель отказывался выплатить Венгрии из-за проблем с верховенством права.

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Темы: ВенгриясанкцииЕС
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