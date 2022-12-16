Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вбили 7 мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 08:49
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

7 цивільних загинули та ще 7 отримали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 15 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті, 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру, 1 у Білій Горі та 1 у Роздолівці".

Деталі: Голова ОВА додав, що ще 7 людей в області зазнали поранень.

Станом на ранок 16 грудня в області від рук окупантів загинули щонайменше 1 264 мирних мешканці та отримали поранення щонайменше 2 749.

Ці дані не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження

Усі новини...
Донецька область
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 22 населених пунктів – зведення
Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині за добу
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів – Генштаб
Останні новини
08:26
Дві ракети "Онікс" збили вранці над Одещиною
08:12
Ховалися три місяці у кімнаті для грошей. Як прийомна мама із 14 дітьми рятувалися від війни
07:47
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини – ОВА
07:25
У Києві метро відновлює роботу – Кличко
07:19
Ворог відводить війська з двох міст на Херсонщині, колаборантів закликає евакуюватися – штаб
07:11
"Росіяни від нас вже не сховаються": розмова про європейський тріумф української сучасної опери
07:00
ЗСУ відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів – зведення
06:43
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
05:50
Через російські ракетні удари на Дніпропетровщині були заблоковані у шахтах 3 тисячі гірників
04:51
Пентагон про війну в Україні: Зима буде дуже динамічним часом
Усі новини...