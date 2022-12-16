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Окупанти вбили 7 мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 07:49
Окупанти вбили 7 мешканців Донеччини за добу
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

7 цивільних загинули та ще 7 отримали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 15 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті, 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру, 1 у Білій Горі та 1 у Роздолівці".

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Деталі: Голова ОВА додав, що ще 7 людей в області зазнали поранень.

Станом на ранок 16 грудня в області від рук окупантів загинули щонайменше 1 264 мирних мешканці та отримали поранення щонайменше 2 749.

Ці дані не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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