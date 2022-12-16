Оккупанты убили 7 жителей Донецкой области за сутки

7 гражданских погибли и еще 7 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 15 декабря.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 15 декабря стало известно о 7 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 2 в Бахмуте, 2 в Нью-Йорке, 1 в Часовом Яру, 1 в Белой Горе и 1 в Роздоловке".

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Детали: Глава ОВА добавил, что еще 7 человек в области получили ранения.

По состоянию на утро 16 декабря в области от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 264 мирных жителя и получили ранения по меньшей мере 2 749.

Эти данные не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.