Росія, схоже, відступилася від намірів не продавати нафту за граничною ціною від G7 - ЗМІ

Російську нафту почали везти до Індії на танкерах, які застраховані західними компаніями, що може бути першим сигналом про те, що Москва відступила від своїх початкових погроз взагалі не продавати нафту за граничною ціною, встановленою G7.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Згідно із запровадженою країнами "Групи семи" граничною ціною, покупці російської нафти можуть використовувати брокерські та страхові послуги західних агентів лише за умови, що ця нафта купується не дорожче, ніж по 60 доларів за барель.

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Видання проаналізувало дані про поставки від компанії Kpler, з яких випливає, що після 5 грудня російську сиру нафту завантажили щонайменш на сім танкерів, які застраховані західними компаніями. До них включені лише судна, щодо яких є впевненість, що ця нафта не з Казахстану. Також видання перевірило, що у всіх танкерів є західне страхування.

Загалом ці сім танкерів перевозять близько 5 млн барелів сирої нафти і вказали точкою прибуття Індію, яка після 24 лютого стала одним з найбільших покупців російської нафти.

Сінгапурський оператор одного з танкерів у коментарі повідомив, що має запевнення від партнерів, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту. Власники решти шість не надали коментарів.

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Як відомо, Кремль раніше заявив, що Росія не буде продавати нафту країнам, які виконуватимуть умови граничного обмеження ціни на газ. При цьому, у Росії заявляли, що більшість нафти і так продається за ціною, що дорівнює граничній, або нижчою.

Нагадаємо, на початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

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