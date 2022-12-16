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Россия, похоже, отступила от намерений не продавать нефть по предельной цене от G7 - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 10:03

Российскую нефть начали везти в Индию на танкерах, которые застрахованы западными компаниями, что может быть первым сигналом о том, что Москва отступила от своих первоначальных угроз вообще не продавать нефть по предельной цене, установленной G7.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда". 

Согласно введенной странами "Группы семи" предельной цене, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов только при условии, что эта нефть покупается не дороже, чем по 60 долларов за баррель. 

Издание проанализировало данные о поставках от компании Kpler, из которых следует, что после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили как минимум на семь танкеров, которые застрахованы западными компаниями. В них включены только суда, в отношении которых есть уверенность, что эта нефть не из Казахстана. Также издание проверило, что у всех танкеров есть западное страхование. 

В целом эти семь танкеров перевозят около 5 млн баррелей сырой нефти и указали точкой прибытия Индию, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Сингапурский оператор одного из танкеров в комментарии сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз соответствует требованиям согласно предельной цене на нефть. Владельцы остальных шесть не предоставили комментариев.

Как известно, Кремль ранее заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые будут выполнять условия предельного ограничения цены на газ. При этом, в России заявляли, что большинство нефти и так продается по цене, равной предельной, или ниже. 

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Напомним, в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Читайте также: Ценовой потолок для РФ: как новые ограничения ЕС повлияют на политику Кремля.

Темы: Росcиянефть
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