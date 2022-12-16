У Кременчуці через удар росіян зникло опалення

Внаслідок масованого ракетного удару окупантів 16 грудня у Кременчуці Полтавської області зникло не тільки електропостачання, а й тепллопостачання.

Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький в Telegram

Пряма мова: "Через тимчасову вітсутність електропостачання по області не працює міська система опалення!

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Обов’язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях".

Деталі: У міській владі Києва раніше попереджали, що у разі проблем із опаленням обслуговуючі компанії повинні злити воду із систем при температурі у -3 градуси і нижче.

У такому випадку, невідомо, чи вдасться відновити теплопостачання до кінця зими.