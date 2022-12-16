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В Кременчуге из-за удара россиян исчезло отопление

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 10:15
ОПАЛЕННЯ, ФОТО УП

В результате массированного ракетного удара оккупантов 16 декабря в Кременчуге Полтавской области исчезло не только электроснабжение, но и теплоснабжение. 

Источник: мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Telegram

Прямая речь: "Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления!

Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры для сохранения тепла в помещениях".

Детали: В городской власти Киева ранее предупреждали, что в случае проблем с отоплением обслуживающие компании должны слить воду из систем при температуре в -3 градуса и ниже. 

В таком случае, неизвестно, удастся ли восстановить теплоснабжение до конца зимы.

Темы: отоплениеКременчугобстрел
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