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У Лукашенка повідомили, що чекають у гості Путіна в понеділок

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:40

Президента Росії Владіміра Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того - зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, далі - пресконференція. 

Як зазначають, вони планують "обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. 

Нагадаємо, на початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергєй Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.

Теми: ЛукашенкоПутін
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