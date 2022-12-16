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У Лукашенко сообщили, что ждут в гости Путина в понедельник

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 10:40

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Минске в следующий понедельник, 19 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Путин должен прибыть в Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того - встреча Лукашенко и Путина "один на один", далее - пресс-конференция. 

Как отмечается, они планируют "обсудить процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности. 

Напомним, в начале декабря в Минск летал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда с Беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о встрече в декабре.

Темы: ЛукашенкоПутин
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