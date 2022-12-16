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У російській Бурятії розбився вертоліт Мі-8: троє загиблих

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 09:41
У російській Бурятії розбився вертоліт Мі-8: троє загиблих
Вертоліт Мі-8, фото з Вікіпедії

Вертоліт Мі-8 розбився в російській Бурятії під час приземлення в аеропорту, внаслідок чого загинули троє людей. 

Джерело: ТАСС із посиланням на коментар екстрених служб РФ

Деталі: Вертоліт зазнав катастрофи під час приземлення в аеропорту Байкал в Улан-Уде. Після падіння він загорівся. На борту був екіпаж із трьох осіб – всі загинули. За інформацією ЗМІ, вертоліт був приватним. 

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За словами глави Бурятії Олексія Циденова, аварія сталася о 15:20 за місцевим часом. За його словами, авіазавод ще не передав вертоліт замовнику, він не перебував в експлуатації.

ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що аварія могла статися через пожежу в двигуні вертольота.

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Теми: Росіяавіа
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