У російській Бурятії розбився вертоліт Мі-8: троє загиблих
П'ятниця, 16 грудня 2022, 09:41
Вертоліт Мі-8 розбився в російській Бурятії під час приземлення в аеропорту, внаслідок чого загинули троє людей.
Джерело: ТАСС із посиланням на коментар екстрених служб РФ
Деталі: Вертоліт зазнав катастрофи під час приземлення в аеропорту Байкал в Улан-Уде. Після падіння він загорівся. На борту був екіпаж із трьох осіб – всі загинули. За інформацією ЗМІ, вертоліт був приватним.
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За словами глави Бурятії Олексія Циденова, аварія сталася о 15:20 за місцевим часом. За його словами, авіазавод ще не передав вертоліт замовнику, він не перебував в експлуатації.
ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що аварія могла статися через пожежу в двигуні вертольота.
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