У російській Бурятії розбився вертоліт Мі-8: троє загиблих

Вертоліт Мі-8 розбився в російській Бурятії під час приземлення в аеропорту, внаслідок чого загинули троє людей.

Джерело: ТАСС із посиланням на коментар екстрених служб РФ

Деталі: Вертоліт зазнав катастрофи під час приземлення в аеропорту Байкал в Улан-Уде. Після падіння він загорівся. На борту був екіпаж із трьох осіб – всі загинули. За інформацією ЗМІ, вертоліт був приватним.

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За словами глави Бурятії Олексія Циденова, аварія сталася о 15:20 за місцевим часом. За його словами, авіазавод ще не передав вертоліт замовнику, він не перебував в експлуатації.

ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що аварія могла статися через пожежу в двигуні вертольота.