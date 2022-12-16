Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У російській Бурятії розбився вертоліт Мі-8: троє загиблих

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:41
Вертоліт Мі-8, фото з Вікіпедії

Вертоліт Мі-8 розбився в російській Бурятії під час приземлення в аеропорту, внаслідок чого загинули троє людей. 

Джерело: ТАСС із посиланням на коментар екстрених служб РФ

Деталі: Вертоліт зазнав катастрофи під час приземлення в аеропорту Байкал в Улан-Уде. Після падіння він загорівся. На борту був екіпаж із трьох осіб – всі загинули. За інформацією ЗМІ, вертоліт був приватним. 

За словами глави Бурятії Олексія Циденова, аварія сталася о 15:20 за місцевим часом. За його словами, авіазавод ще не передав вертоліт замовнику, він не перебував в експлуатації.

ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що аварія могла статися через пожежу в двигуні вертольота.

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Усі новини...
Росія
ЗСУ вже знищили 97 270 окупантів, за добу вбито 680 загарбників – Генштаб
Zeitenwende: передчуття Великої Війни…?
Росія, схоже, відступилася від намірів не продавати нафту за граничною ціною від G7 - ЗМІ
Останні новини
10:38
У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї
10:34
Чехія додатково придбає 10 французьких гаубиць Caesar
10:23
Для прокладання маршрутів для ракет росіяни вивчають і соцмережі – Повітряні сили
10:12
Глава ЦРУ: Росія на цей момент не налаштована на реальні переговори
10:10
Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі ООН у справах біженців
09:57
КНДР випробувала новий двигун для розробки міжконтинентальної балістичної ракети
09:41
ОВА: за добу росіяни обстріляли десять українських областей
09:18
Росія змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Крим вразливим - розвідка Британії
09:04
У Києві всім повернули воду, але третина досі без світла – Кличко
08:40
Зеленський скептично оцінив розмови Макрона і Путіна
Усі новини...