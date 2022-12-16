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В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8: трое погибших

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 10:41
Вертолет Ми-8, фото из Википедии

Российский вертолет Ми-8 разбился в Бурятии при посадке в аэропорту, в результате чего погибли трое людей. 

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ

Детали: Вертолет потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удє. Он загорелся. На борту был экипаж из трех человек - все погибли.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, крушение произошло в 15:20 по местному времени. По его словам, авиазавод еще не передал вертолет заказчику, он не находился в эксплуатации.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе вертолета.

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Темы: Росcияавиа
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