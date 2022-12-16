Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8: трое погибших

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 09:41
В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8: трое погибших
Вертолет Ми-8, фото из Википедии

Российский вертолет Ми-8 разбился в Бурятии при посадке в аэропорту, в результате чего погибли трое людей. 

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ

Детали: Вертолет потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удє. Он загорелся. На борту был экипаж из трех человек - все погибли.

Реклама:

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, крушение произошло в 15:20 по местному времени. По его словам, авиазавод еще не передал вертолет заказчику, он не находился в эксплуатации.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе вертолета.

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: