В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8: трое погибших

Российский вертолет Ми-8 разбился в Бурятии при посадке в аэропорту, в результате чего погибли трое людей.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ

Детали: Вертолет потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удє. Он загорелся. На борту был экипаж из трех человек - все погибли.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, крушение произошло в 15:20 по местному времени. По его словам, авиазавод еще не передал вертолет заказчику, он не находился в эксплуатации.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе вертолета.