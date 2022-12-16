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Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 14:12
ілюстративне фото столичного метрополітену

Станції київського метрополітену працюють як укриття, рух потягів наразі призупинено.

Джерело: столичний метрополітен, КМДА

Дослівно: "Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.  Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

Оновлено: У КМДА повідомили, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену до кінця дня п'ятниці не курсуватимуть

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.

16 грудня в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

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У суботу в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково.

Теми: метроКиїв
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