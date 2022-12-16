Метро в Киеве работает как укрытие, поезда в пятницу не будут курсировать

Станции киевского метрополитена работают как укрытие, движение поездов приостановлено.

Источник: столичный метрополитен, КГГА

Дословно: "Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие. Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!"

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Обновлено: В КГГА сообщили, что в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена до конца дня пятницы не будут курсировать. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия.

Для передвижения по городу просят воспользоваться наземным общественным транспортом. 16 декабря в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

В субботу в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

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Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.