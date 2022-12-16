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Метро в Киеве работает как укрытие, поезда в пятницу не будут курсировать

Валентина РоманенкоПятница, 16 декабря 2022, 14:12
иллюстративное фото столичного метрополитена

Станции киевского метрополитена работают как укрытие, движение поездов приостановлено.

Источник: столичный метрополитен, КГГА

Дословно: "Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие. Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!"

Обновлено: В КГГА сообщили, что в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена до конца дня пятницы не будут курсировать. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия.

Для передвижения по городу просят воспользоваться наземным общественным транспортом. 16 декабря в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

В субботу в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

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Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Темы: метроКиев
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