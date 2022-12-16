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Повітряні сили розповіли, звідки і чим вдарила Росія у п'ятницю

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:07
Повітряні сили розповіли, звідки і чим вдарила Росія у п'ятницю
ілюстративне фото

Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На даний момент є дані про понад 60 ракет які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски "Калібрів" з Чорного моря.

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Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв "Кинджалів".

Ворог хотів масовано роззосередити увагу ППО, тримати в напрузі.

Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо".

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Деталі: За словами Ігната, цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках.

Також пуски були з півночі Каспійського моря.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогаракетний удар
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