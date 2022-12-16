Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу

Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На данный момент есть данные о более 60 ракетах, летевших по территории Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95, это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря.

Есть также запуски С-300 . Также есть работа бомбардировщиков Ту 22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечено присутствие Миг 31К, (гипотетических) носителей "Кинжалов".

Враг хотел массированно рассредоточить внимание ПВО, держать в напряжении.

Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. Противовоздушная оборона сработала неплохо, результаты мы сообщим".

Детали: По словам Игната, на этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно, где эти самолеты находятся на стоянках.

ВИДЕО ДНЯ

Также пуски были с севера Каспийского моря.