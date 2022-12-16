Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу

Валентина РоманенкоПятница, 16 декабря 2022, 11:07
иллюстративное фото

Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На данный момент есть данные о более 60 ракетах, летевших по территории Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95, это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря.

Есть также запуски С-300 . Также есть работа бомбардировщиков Ту 22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечено присутствие Миг 31К, (гипотетических) носителей "Кинжалов".

Враг хотел массированно рассредоточить внимание ПВО, держать в напряжении.

Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. Противовоздушная оборона сработала неплохо, результаты мы сообщим".

Детали: По словам Игната, на этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно, где эти самолеты находятся на стоянках.

ВИДЕО ДНЯ

Также пуски были с севера Каспийского моря.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Все новости...
Российская ракета в Кривом Роге уничтожила целый подъезд, 2 погибших
Беларусь массово подняла в воздух истребители и самолет дальней радиолокации – СМИ
Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА
По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА
Последние новости
11:08
В Киеве снова открыт пешеходно-велосипедный мост, пострадавший от ракеты 10 октября
10:52
В 2023 году посевные площади под зерновыми культурами сократятся на 22% - УКАБ
10:50
Россияне за сутки потеряли в Украине 420 военных, 5 танков и 6 ББМ – Генштаб
10:46
Аниме, новый wellness и поиск радости: 7 креативных трендов 2023 года
10:38
В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи
10:34
Чехия дополнительно приобретет 10 французских гаубиц Caesar
10:23
Для прокладывания маршрутов для ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы
10:12
Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры
10:10
Анджелина Джоли ушла с должности посла доброй воли ООН по делам беженцев
09:57
КНДР испытала новый двигатель для разработки межконтинентальной баллистической ракеты
Все новости...