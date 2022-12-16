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У Львові знайшли склад крадених запчастин до МіГів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:50
У Львові знайшли склад крадених запчастин до МіГів
Фото Львівської обласної прокуратури

Правоохоронці виявили на львівському ринку склад із краденими з оборонного підприємства запчастинами до винищувачів МіГ, аналогічний склад знайдено в іншому регіоні.

Джерело: пресслужба Львівської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: Прокуратура повідомляє, що під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили склад з понад 18 тисяч запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МіГ.

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Крім того, на території іншої області виявлено понад 40 тисяч аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази по справі. Йдеться про датчики та інші комплектуючі, призначені для військової авіатехніки.

За даними слідства, комплектуючі деталі до військової авіатехніки викрали з оборонного підприємства. За попередніми оцінками, вартість вилученого складає понад 250 млн грн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зберігання матеріальних цінностей, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 198 КК України).

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Слідчі намагаються встановити осіб, причетних до крадіжки. Вилучені запчастини намагатимуться якнайшвидше передати ЗСУ. Наголошується, що вони є дефіцитними.

Теми: прокуратураЛьвівОфіс генпрокурораавіа
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